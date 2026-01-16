Fed, Trump riluttante a nominare Hassett presidente

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitiha espresso, gettando ulteriori dubbi sulla sua ricerca del prossimo presidente della banca centrale.Venerdì Trump ha affermato che se Hassett dovesse lasciare il suo incarico di, priverebbe l'amministrazione di uno dei suoi più potenti messaggeri sull'economia.Hassett è stato consideratoalla successione al presidente della Fed Jerome Powell, il cui mandato termina il prossimo 15 maggio e sul quale pende un'. Tale mossa è stata definita dallo stesso Powell come un’escalation senza precedenti delle pressioni esercitate dall’amministrazione Trump sulla banca centrale.In un'intervista a Reuters all'inizio di questa settimana, Trump ha lasciato intendere di stare prendendo in considerazione sia Hassett che l'ex governatore della Fedper il ruolo, tra gli altri. Escluso invece il Segretario al Tesoro, che preferirebbe restare nel suo attuale ruolo.L'sulla nomina è atteso nelle prossime settimane.