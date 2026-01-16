Fed, Trump riluttante a nominare Hassett presidente

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha espresso riluttanza a nominare Kevin Hassett a presidente della Federal Reserve
, gettando ulteriori dubbi sulla sua ricerca del prossimo presidente della banca centrale.
Venerdì Trump ha affermato che se Hassett dovesse lasciare il suo incarico di direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca
, priverebbe l'amministrazione di uno dei suoi più potenti messaggeri sull'economia.
Hassett è stato considerato uno dei principali candidati
alla successione al presidente della Fed Jerome Powell, il cui mandato termina il prossimo 15 maggio e sul quale pende un'indagine penale del Dipartimento di Giustizia
. Tale mossa è stata definita dallo stesso Powell come un’escalation senza precedenti delle pressioni esercitate dall’amministrazione Trump sulla banca centrale.
In un'intervista a Reuters all'inizio di questa settimana, Trump ha lasciato intendere di stare prendendo in considerazione sia Hassett che l'ex governatore della Fed Kevin Warsh
per il ruolo, tra gli altri. Escluso invece il Segretario al Tesoro Scott Bessent
, che preferirebbe restare nel suo attuale ruolo.
L'annuncio ufficiale
sulla nomina è atteso nelle prossime settimane.