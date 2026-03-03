Allfunds, ricavi netti 4° trimestre a 167 milioni, asset amministrati +17,1%

(Teleborsa) - Allfunds Group
, piattaforma di riferimento per l’industria del wealth management quotata alla Borsa di Amsterdam, ha chiuso l'esercizio 2025 con un totale di asset amministrati (AuA) di 1.760 miliardi
di euro, in aumento del 17,1%
su base annua. Gli AuA sotto il servizio di piattaforma sono cresciuti del 15,5% su base annua a 1.250 miliardi di euro.
I ricavi netti
totali nel quarto trimestre sono stati pari a 167 milioni
di euro, con un aumento dell'1,4
% su base annua e una solida crescita strutturale del 4,4%, mentre i ricavi della piattaforma hanno raggiunto i 150,4 milioni di euro, con un aumento del 3,4%. I ricavi da commissioni sono stati pari a 96,8 milioni di euro, con un aumento dell'8,4%, mentre i ricavi da transazioni sono aumentati a 32,6 milioni di euro con un incremento del 4,1%. I proventi netti di tesoreria sono stati pari a 21 milioni di euro, con un calo del 23,7% su base annua, dovuto principalmente all'impatto di un contesto di tassi di interesse più bassi, mentre i ricavi da abbonamenti, sono stati pari a 16,6 milioni di euro con un aumento dell'1% rispetto all'anno precedente.
Nel 2025, i ricavi netti totali sono stati pari a 639,9 milioni
di euro, con un aumento del 4,8%
su base annua, mentre i ricavi della piattaforma hanno raggiunto un totale di 572,6 milioni di euro per l'intero anno 2025 (+5,2% su base annua). L'EBITDA rettificato è cresciuto del 4,1%
su base annua, raggiungendo i 417,3 milioni di euro nel 2025, con un margine EBITDA rettificato del 65,2%
. L’utile rettificato al netto delle imposte
di 254,6 milioni
di euro per l'intero anno 2025 rappresenta un aumento del 10,0% su base annua. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,42 euro per il 2025 (0,38 euro nel 2024).