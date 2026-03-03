Allfunds Group

(Teleborsa) -, piattaforma di riferimento per l’industria del wealth management quotata alla Borsa di Amsterdam, ha chiuso l'esercizio 2025 con un totale didi euro, insu base annua. Gli AuA sotto il servizio di piattaforma sono cresciuti del 15,5% su base annua a 1.250 miliardi di euro.totali nel quarto trimestre sono stati pari adi euro, con un% su base annua e una solida crescita strutturale del 4,4%, mentre i ricavi della piattaforma hanno raggiunto i 150,4 milioni di euro, con un aumento del 3,4%. I ricavi da commissioni sono stati pari a 96,8 milioni di euro, con un aumento dell'8,4%, mentre i ricavi da transazioni sono aumentati a 32,6 milioni di euro con un incremento del 4,1%. I proventi netti di tesoreria sono stati pari a 21 milioni di euro, con un calo del 23,7% su base annua, dovuto principalmente all'impatto di un contesto di tassi di interesse più bassi, mentre i ricavi da abbonamenti, sono stati pari a 16,6 milioni di euro con un aumento dell'1% rispetto all'anno precedente.Nel 2025, idi euro, con unsu base annua, mentre i ricavi della piattaforma hanno raggiunto un totale di 572,6 milioni di euro per l'intero anno 2025 (+5,2% su base annua).su base annua, raggiungendo i 417,3 milioni di euro nel 2025, con undidi euro per l'intero anno 2025 rappresenta un aumento del 10,0% su base annua. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,42 euro per il 2025 (0,38 euro nel 2024).