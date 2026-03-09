Digital Bros torna in utile per 2 milioni di euro nella semestrale. PFN migliore delle attese

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso laal 31 dicembre 2025 (primo semestre dell'esercizio dal 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026) conconsolidati pari a 69 milioni di euro, in crescita del 60,4% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, con il contributo dei nuovi titoli di Wuchang: Fallen Feathers e della versione in Accesso Anticipato di Assetto Corsa Rally.Il Margine operativo lordo () è stato pari a 33,6 milioni di euro (48,6 % dei ricavi), in crescita di 20,5 milioni rispetto ai 13,1 milioni realizzati al 3 1 dicembre 2024. Il Margine operativo (EBIT) è stato positivo per 14,9 milioni di euro, incrementato di 15,3 milioni di Euro rispetto all'al 31 dicembre 2024. L'è stato di 2 milioni di euro, rispetto alla perdita netta di 3,5 milioni registrata nei primi sei mesi dello scorso esercizio.Superiore alle previsioni la, positiva per 4,3 milioni di euro (6,3 milioni al netto dell'effetto da IFRS16), in miglioramento di 21 milioni rispetto al 30 giugno 2025 (contrariamente alle attese che prevedevano un indebitamento netto).Confermate leper l'esercizio in corso, con ricavi in crescita sostenuti dal segmento Premium Games e ritorno alla marginalità operativa positiva.