Milano 16:22
47.213 -0,45%
Nasdaq 16:22
24.913 -0,49%
Dow Jones 16:22
48.826 -1,36%
Londra 16:22
10.891 +0,41%
Francoforte 16:22
25.276 -0,05%

Titoli di Stato: tutto esaurito in riaperture BTP, ignorati CCTeu

Finanza
(Teleborsa) - Interesse misto da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 27 febbraio 2025.

Per quanto riguarda il BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031, ci sono state richieste per 1.139 milioni di euro a fronte di una offerta per 550 milioni di euro. Domanda per 1.196 milioni di euro per il BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036, offerto per 750 milioni di euro, mentre per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035 non ci sono state richieste.
