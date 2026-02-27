Titoli di Stato: tutto esaurito in riaperture BTP, ignorati CCTeu

(Teleborsa) - Interesse misto da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato
, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 27 febbraio
2025.
Per quanto riguarda il BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031
, ci sono state richieste per 1.139 milioni di euro a fronte di una offerta per 550 milioni di euro. Domanda per 1.196 milioni di euro per il BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036
, offerto per 750 milioni di euro, mentre per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035
non ci sono state richieste.