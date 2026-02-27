Trump Media annuncia trattative per lo spin-off di Truth Social in una nuova società quotata

Trump Media & Technology Group

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi di essere impegnate in discussioni per un potenzialedelle attività di, incluso il social network, in una nuova società quotata indipendente denominata temporaneamente "SpinCo". L'operazione verrebbe finalizzata a seguito della chiusura dellagià annunciata traSecondo i termini della transazione ipotizzata, le azioni della nuova entità verrebbero distribuite agli azionisti di TMTG registrati prima della chiusura della fusione con TAE, per poi procedere all'integrazione della stessa SpinCo con la SPAC Texas Ventures III.L'obiettivo strategico della manovra è laper gliattraverso la nascita di due società "pure play", ciascuna dotata di strategie e asset distinti. La nuova TMTG manterrebbe il controllo delle attività di TAE Technologies, unendo la forza del proprio bilancio alle tecnologie d'avanguardia di TAE nel campo della, delloe delle. Al contrario, la nascente SpinCo diventerebbe il punto di riferimento per le, includendo Truth Social, il servizio di streaming Truth+ e il marchio fintech Truth.Fi.Le società coinvolte hanno sottolineato la natura ambiziosa dei rispettivi profili industriali. TMTG prosegue nel suo obiettivo di contrastare il controllo dei "" sulla, mentre TAE Technologies si conferma leader nelle soluzioni energetiche sostenibili e nella tecnologia medica per il trattamento del cancro. Texas Ventures III agisce invece come società veicolo finalizzata a facilitare combinazioni aziendali e quotazioni sui mercati regolamentati.In una nota ufficiale, TMTG, TAE e Texas Ventures III hanno tuttavia invitato alla, precisando che "non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e le discussioni sono ancora in corso".