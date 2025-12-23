Milano 15:36
44.640 +0,10%
Nasdaq 15:36
25.489 +0,11%
Dow Jones 15:36
48.274 -0,18%
Londra 15:36
9.874 +0,09%
Francoforte 15:36
24.329 +0,18%

Francoforte: risultato positivo per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Auto1
(Teleborsa) - Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 3,01%.

Il trend di Auto1 mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,83. L'equilibrata forza rialzista di Auto1 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```