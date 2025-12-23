Francoforte: risultato positivo per Auto1

(Teleborsa) - Avanza Auto1
, che guadagna bene, con una variazione del 3,01%.
Il trend di Auto1
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,83. L'equilibrata forza rialzista di Auto1
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)