Riba Mundo, conclusa con esito positivo l'omologazione giudiziale del piano di ristrutturazione

(Teleborsa) - Riba Mundo Tecnología
, società tech specializzata in Big Data nel B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che si è concluso con esito positivo il processo di omologazione giudiziale del proprio piano di ristrutturazione
, assistito da KPMG Espana.
L'operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di rafforzamento finanziario e organizzativo di Riba Mundo Tecnología, in linea con quanto già comunicato al mercato nei precedenti aggiornamenti relativi al processo di ristrutturazione. L'omologazione del piano consente alla società di proseguire nell'attuazione delle proprie linee strategiche
e nel percorso di sviluppo sul mercato.