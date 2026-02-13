Riba Mundo Tecnología: ricavi preliminari 2025 a 201 milioni, confermate le basi per la ripartenza

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025 iconsolidati, al netto delle poste intercompany, di- società tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo sono pari a circa Euro 201,4 milioni rispetto a Euro 480 milioni registrati al 31 dicembre 2024, con una decrescita, si ricorda, ascrivibile all’incendio che ha colpito il magazzino di Valencia del 25 gennaio 2025 e che ha causato l’interruzione dell’operatività. ePriceIT ha contribuito con ricavi verso terzi per 7 milioni nel periodo fino all'11 settembre 2025. La società ricorda infatti che ePriceIT è uscita dal perimetro di consolidamento a seguito della cessione del 57% del capitale sociale da parte Riba Mundo (che ad oggi detiene una partecipazione minoritaria del 10% di ePriceIT).Nell’esercizio 2025 il numero didi Riba Mundo stand alone si attesta a 35.848 unità (n. 73.631 nel 2024) con n. 1.610.862 di pezzi venduti (n. 4.632.665 nel 2024)., ha dichiarato: ”L’esercizio appena concluso evidenzia undi oltre il 50% rispetto all’anno precedente, con una sostanziale diminuzione sia di ordini che di pezzi venduti. Si tratta di un: l’incidente avvenuto a fine gennaio, che ha inciso in maniera significativa sull'operatività dell’azienda. Per diversi mesi l’impossibilità di utilizzare i magazzini e l'uso della sola logistica, seguita dalla riattivazione solo parziale delle strutture nella seconda parte dell’anno, ha inevitabilmente limitato la nostra capacità produttiva e commerciale. A ciò si è aggiunta una gestione finanziaria complessa, condizionata dalla disponibilità delle risorse assicurative, pervenute integralmente soltanto nel mese di dicembre, e dal percorso di ristrutturazione conclusosi con l’uscita dalla procedura 585 a fine anno. La definizione e la stipula del nuovo Business Plan, conseguente alla ristrutturazione del debito, rappresentano oggi il fondamento della nostra ripartenza. Si tratta di un piano industriale e finanziario strutturato, prudente e sostenibile, che guida quotidianamente le nostre scelte operative e strategiche".: “Vorrei condividere in modo chiaro un messaggio di fiducia e prospettiva: la fase più complessa è ormai alle nostre spalle. In questo inizio 2026 stiamo rilevando segnali concreti e incoraggianti di ripresa, con performance che in diversi ambiti stanno già superando le previsioni definite nel Business Plan. L’andamento positivo degli ordini, l'ormai normalizzazione e in alcuni casi miglioramenti dei flussi operativi, e la piena disponibilità delle risorse finanziarie rappresentano basi solide su cui stiamo costruendo la nostra nuova fase di crescita. Guardiamo ai prossimi mesi con determinazione e rinnovato entusiasmo, sostenuti da obiettivi chiari, misurabili e realistici. Il nostro focus è ora orientato al progressivo consolidamento dei risultati che via via stiamo raggiungendo ampliando il catalogo prodotti e il portafoglio clienti, al rafforzamento delle partnership commerciali e al mantenimento di una disciplina finanziaria rigorosa e coerente con gli impegni condivisi. Desidero ringraziare tutti i partners per la fiducia e il supporto dimostratiin un periodo particolarmente sfidante. Siamo convinti che il percorso intrapreso consentirà di generare valore sostenibile e duraturo per tutti i nostri stakeholder".