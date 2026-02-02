MeglioQuesto, depositato in Tribunale il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha reso noto che il management ha completato gli adempimenti necessari al perfezionamento del piano di risanamento. In particolare, venerdì 30 gennaio, la società hadei debiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 61 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.L'accordo di ristrutturazione ha ottenuto l'adesione dei creditori rappresentanti le maggioranze previste dalla legge, sia in termini di crediticomplessivi, sia con riferimento a ciascuna delle categorie di creditori in cui il ceto creditorio è stato suddiviso, consentendo così l'accesso al giudizio di omologazione ad efficacia estesa. In tale contesto,, principale creditore finanziario della società, ha, confermando il proprio sostegno al percorso di risanamento e alla manovra complessiva delineata dal management."Il deposito del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione rappresenta undel gruppo, avviato nel corso del 2024, e si inserisce in un più ampio percorso volto alla stabilizzazione finanziaria, alla salvaguardia della continuità aziendale e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo per stakeholder, clienti e partner", si legge in una nota.