MeglioQuesto, completata internalizzazione delle attività produttive con 650 risorse

(Teleborsa) - MeglioQuesto, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha concluso, in stretta aderenza al piano industriale a base della ristrutturazione finanziaria in atto, il processo di internalizzazione del ciclo produttivo e ciò al fine di rafforzarne il controllo.

L'operazione - che ha interessato circa 650 risorse, tra dipendenti e collaboratori - è stata conclusa attraverso la controllata MeglioQuesto + S.p.A. e si inserisce in una traiettoria già avviata nel corso del 2025 - con la progressiva riorganizzazione delle attività operative e il trasferimento in capo a questa dei rapporti con la clientela, del personale e delle relazioni con i partner commerciali - al fine di assicurare una piena continuità operativa e standard elevati di servizio e di qualità a beneficio dei propri clienti e partner.
