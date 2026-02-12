Banca Etica entra nel capitale della Luzzatti con il 4,5%

(Teleborsa) -ha perfezionato l'- paritetica alle altre banche azioniste di dimensioni comparabili - nella, il consorzio controllato al 100% da banche, in prevalenza banche popolari territoriali di piccole e medie dimensioni.Parallelamente all'ingresso nel capitale della Luzzatti, Banca Etica ha sviluppato da inizio 2026 lae ha avviato l'utilizzo dei servizi della Luzzatti dedicati al sistema dei controlli interni e, in particolare, ai controlli di II livello. La nuova collaborazione tra Luzzatti e Banca Etica si estende all'area del risparmio gestito, attraverso la controllata Etica Sgr."La partecipazione di Banca Etica alla nostra società - dichiara il- è un ulteriore riconoscimento del valore, anche prospettico, del nostro progetto consortile che vede significativamente rafforzata la collaborazione tra le banche popolari e del territorio accomunate dai valori della sostenibilità, dell'innovazione e del sostegno alle loro comunità di riferimento"."Aderiamo con convinzione al Consorzio Luzzatti che ci offre la possibilità di entrare a far parte di una rete di banche che collaborano e condividono la visione di una finanza partecipata e al servizio del sano sviluppo economico dei territori - dichiara il- In un mercato complesso, fare rete è l'unico modo per difendere una finanza vicina alle comunità. Portiamo in questo Consorzio la nostra visione di impresa democratica, convinti che la finanza etica trovi la sua massima espressione proprio nel modello popolare e cooperativo immaginato da Luzzatti".