Nextalia acquista quota di maggioranza di Business Changers

(Teleborsa) -per conto del fondo Nextalia Flexible Capital, annuncia il, società italiana operante nei servizi digitali, nell’implementazione software e nella consulenza ICT con focus verso la Pubblica Amministrazione. Ilmanterrà unae continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Società,.Dalla sua fondazione nel 2017, Business Changers si è rapidamente affermata come operatore di riferimento nella progettazione, integrazione e gestione di, con un forte posizionamento nei verticali di. Negli ultimi quattro anni, la società ha registrato unae una, costruendo un team di oltre 150 professionisti distribuiti tra le sedi di Roma e Milano.L’operazione mira anel mercato della Pubblica Amministrazione e a supportarne l’espansione in segmenti contigui e in nuovi verticali ad alto potenziale. Il percorso didella Società potrà essere ulteriormente, Amministratore Delegato di Nextalia, ha sòipegato che "l’acquisizione di Business Changers è pienamente coerente con la strategia di Nextalia Flexible Capital: affiancare imprese e imprenditori italiani d’eccellenza mettendo a disposizione capitale, competenze e visione strategica per sostenere ambiziosi percorsi di crescita e consolidamento, anche tramite M&A".