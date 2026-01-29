Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 19:01
25.643 -1,46%
Dow Jones 19:01
48.794 -0,45%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Nextalia acquista quota di maggioranza di Business Changers

Finanza
Nextalia acquista quota di maggioranza di Business Changers
(Teleborsa) - Nextalia Investment Management, per conto del fondo Nextalia Flexible Capital, annuncia il completamento dell’acquisizione di una quota di maggioranza di Business Changers, società italiana operante nei servizi digitali, nell’implementazione software e nella consulenza ICT con focus verso la Pubblica Amministrazione. Il fondatore Pasquale Sorgentone manterrà una partecipazione di minoranza significativa e continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Società,.

Dalla sua fondazione nel 2017, Business Changers si è rapidamente affermata come operatore di riferimento nella progettazione, integrazione e gestione di soluzioni software su misura, con un forte posizionamento nei verticali di Business Process Management (BPM) e hyper-automation. Negli ultimi quattro anni, la società ha registrato una crescita media annua superiore al 50% e una marginalità superiore al 30%, costruendo un team di oltre 150 professionisti distribuiti tra le sedi di Roma e Milano.

L’operazione mira a consolidare la posizione di leadership tecnologica di Business Changers nel mercato della Pubblica Amministrazione e a supportarne l’espansione in segmenti contigui e in nuovi verticali ad alto potenziale. Il percorso di crescita della Società potrà essere ulteriormente accelerato anche attraverso mirate operazioni di M&A.

Francesco Canzonieri, Amministratore Delegato di Nextalia, ha sòipegato che "l’acquisizione di Business Changers è pienamente coerente con la strategia di Nextalia Flexible Capital: affiancare imprese e imprenditori italiani d’eccellenza mettendo a disposizione capitale, competenze e visione strategica per sostenere ambiziosi percorsi di crescita e consolidamento, anche tramite M&A".
Condividi
```