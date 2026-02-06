IEG, Beer&Food Attraction 2026: BBTech Expo cuore tecnologico

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Anche quest'anno,, l’appuntamento di riferimento per la beverage e bar industry, organizzato dapropone una vetrina espositiva per professionisti e addetti ai lavori, le cui aree principali comprendono tecnologie di produzione, filling & packaging, materie prime – con focus su luppolo, malto, lieviti e acqua – e servizi per la produzione, offrendo una panoramica completa delle soluzioni più avanzate per l’industria brassicola e del beverage, dai processi produttivi più all’avanguardia a quelli di confezionamento.si conferma un format fieristico innovativo e un hub professionale per far crescere la cultura tecnologica nel mondo brassicolo, offrendo opportunità di business, networking e formazione grazie a incontri e sessioni realizzate con università, consorzi e associazioni del settore.i alto livello, spiccano la 15ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob e gli eventi organizzati nella Beer&Tech Arena, cuore pulsante di Beer&Food Attraction dove cultura birraria e innovazione tecnologica si incontrano. Centrale sarà anche la 4ª edizione di Italian Craft Beer Conference, organizzata da Unionbirrai che offre momenti di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazioni e tendenze del mercato della birra artigianale.Affiancando l’ampia esposizione di birre e la novità 2026 di Mixology Attraction, l’evento completa il panorama di business, networking e formazione, rafforzando Beer&Food Attraction come punto di riferimento per la beverage industry.