Azimut chiude club deal da 110 milioni di euro in D-Orbit

(Teleborsa) - Il Gruppofinalizzato undedicato a investire in, azienda italiana leader a livello globale nei servizi di logistica orbitale e nelle infrastrutture per le operazioni spaziali.Il club deal ha raggiunto il, confermando l’elevato interesse e la fiducia degli investitori verso questa opportunità.L’investimento è stato realizzato attraverso Azimut Direct Investments SCA-SICAV-RAIF - D-Orbit, veicolo lussemburghese dedicato che ha permesso a circa 1.500 clienti seguiti dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager di Azimut in Italia di accedere ad un’iniziativa di investimento nel settore delle infrastrutture spaziali, uno degli ambiti più strategici per lo sviluppo della nuova space economy globale.La struttura dell’operazione prevede la partecipazione a unin corso, con Azimut come, destinato a sostenere l’espansione industriale e tecnologica di D-Orbit, affiancato da unda diversi investitori, finalizzato al rafforzamento della compagine azionaria e al consolidamento del percorso di crescita internazionale della società.Il prodotto di punta di D-Orbit,, è una piattaforma che consente il rilascio e il posizionamento preciso dei satelliti in orbita, riducendo in modo significativo tempi, costi e complessità delle missioni. ION fa parte della famiglia di piattaforme satellitari sviluppate dall’azienda per rispondere alla crescente domanda di servizi legati alle costellazioni satellitari, oggi essenziali per applicazioni quali telecomunicazioni avanzate, osservazione della Terra, analisi climatica, difesa, mobilità autonoma egestione delle infrastrutture critiche.Si prevede che a partire da quest'anno, laentrerà in una fase di, con il numero di satelliti in orbita destinato a crescere in modo significativo nel prossimo decennio e una domanda sempre più rilevante di servizi per il posizionamento orbitale, la logistica spaziale e la gestione delle operazioni in orbita.Le risorse apportate dal club deal saranno impiegate per sostenere il percorso di, ampliarne la capacità industriale legata alle missioni ION e proseguire nella roadmap tecnologica, rafforzando ulteriormente il posizionamento della società a livello globale.