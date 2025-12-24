Milano 23-dic
44.607 +0,03%
Nasdaq 23-dic
25.588 +0,50%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 23-dic
9.889 +0,24%
Francoforte 23-dic
24.340 +0,23%

Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,20%

Il Nikkei 225 avvia la seduta a 50.516,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,20%
Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,20%, dopo aver aperto a 50.516,13 punti.
Condividi
```