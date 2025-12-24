Milano
23-dic
44.607
+0,03%
Nasdaq
23-dic
25.588
+0,50%
Dow Jones
23-dic
48.442
+0,16%
Londra
23-dic
9.889
+0,24%
Francoforte
23-dic
24.340
+0,23%
Mercoledì 24 Dicembre 2025, ore 04.34
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,20%
Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,20%
Il Nikkei 225 avvia la seduta a 50.516,13 punti
In breve
,
Finanza
24 dicembre 2025 - 01.31
Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,20%, dopo aver aperto a 50.516,13 punti.
