Diasorin, l'assemblea approva buyback fino a 250 milioni e modifica statutaria

Diasorin

(Teleborsa) -rende noto che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Michele Denegri, con una partecipazione azionaria pari all’84,16% dei diritti di voto, ha approvato - in sessione ordinaria - di autorizzare un’operazione di acquisto di azioni proprie finalizzata al loro annullamento, senza riduzione del capitale, al fine di remunerare gli azionisti. L’autorizzazione, spiega una nota, è stata resa fino a un ammontare massimo di azioni corrispondenti a un esborso massimo complessivo non superiore a Euro 250.000.000 e a un numero massimo di 4.500.000 azioni ordinarie (pari all’8,04% del capitale sociale), da attuarsi anche in più tranches per un periodo di diciotto mesi a far data dall’odierna delibera.L’Assemblea ha inoltre approvato in sessione straordinaria: di modificare l’art. 5 dello statuto sociale al fine di eliminare l’indicazione del valore unitario delle azioni; di autorizzare l’annullamento di azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, da attuarsi sino a un ammontare massimo complessivo di n. 6.500.000 azioni Diasorin.Diasorin comunica, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi a valle dell’Assemblea, ha deliberato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie – a valere sull’autorizzazione oggi conferita e quindi finalizzato alla remunerazione degli azionisti – per un esborso complessivo non superiore a Euro 250.000.000 e fino a massime n. 4.500.000 azioni ordinarie, pari a circa l’8,04% del capitale sociale, entro il termine di durata dell’autorizzazione. In particolare, si prevede che il programma possa essere eseguito, entro i quantitativi sopra indicati, quanto al controvalore massimo di Euro 185.000.000, a partire dalla data odierna e, quanto a ulteriori Euro 65.000.000, successivamente all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 da parte dell’Assemblea degli Azionisti, entro il termine di 18 mesi dalla data odierna.Al fine di dare esecuzione al piano, Diasorin ha incaricato l’intermediario Bank of America, il quale adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma.Diasorin rende altresì noto che alla data odierna la Società detiene n. 2.947.590 azioni proprie in portafoglio, pari a circa il 5,27% del capitale sociale.