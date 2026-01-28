Credit Agricole Italia, finanziamento da 31,5 milioni al Gruppo PLT energia

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di energia elettrica rinnovabile facente capo al, hanno sottoscritto undell’importo complessivo di, a supporto della realizzazionedi unche si estenderà nei comuni palermitani di Castronovo e Prizzi.L’impianto sarà composto da cinque innovativi aerogeneratori, avrà unae a regime si stimadi energia elettrica permettendo il risparmio di oltre 30.000 ton Co2.Il Gruppo PLT energia è un primario operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili, facente capo alla famiglia Tortora, storicamente attiva nel settore delle energie rinnovabili. La Società ha raggiunto nel 2025 una, a cui si aggiungono ulteriori 150 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. Inoltre, dispone di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 GW, di cui 600 MW hanno già ricevuto l’autorizzazione.