MAIRE, TECNIMONT sigla accordo strategico con Argent LNG ed entra nel mercato del GNL negli USA

(Teleborsa) - MAIRE
rende noto che la controllata TECNIMONT
ha firmato un accordo preliminare (term sheet) per la fornitura di servizi di ingegneria integrata per lo sviluppo dell’innovativo progetto di Argent LNG
dalla capacità di 25 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto
(LNG) in Louisiana
, Stati Uniti
.
L’accordo sancisce l’ingresso di TECNIMONT nel segmento dell'LNG destinato all’esportazione
, un'area di business considerata tra i driver di crescita per la business unit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) di MAIRE.
La collaborazione a lungo termine tra TECNIMONT e Argent LNG prevede l'ingegneria e l’avanzamento del progetto dalla fase di autorizzazione da parte della Federal Energy Regulatory Commission (FERC), allo sviluppo del Front-End Engineering Design (FEED), i cui contratti dovrebbero essere finalizzati a breve, al fine di supportare la decisione finale di investimento.
La piattaforma modulare di Argent LNG e TECNIMONT è progettata per essere completamente replicabile, scalabile e finanziabile
, garantendo risposte rapide e affidabili alla domanda globale di LNG
.