Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Borsa chiusa in Cina

(Teleborsa) - Oggi, 19 febbraio, in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione del Capodanno cinese.
