Milano 9:48
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:48
10.671 -0,14%
25.131 -0,51%

La Borsa di Tokyo è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Tokyo è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per il Compleanno dell'Imperatore.

(Foto: yuniar91 | 123RF)
Condividi
```