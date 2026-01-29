CIR, perfezionata l’acquisizione del 40,23% di KOS

CIR

(Teleborsa) -comunica che in data odierna è stata perfezionata l’operazione di acquisizione della partecipazione pari al 40,23% del capitale di KOSdetenuta da F2i Healthcare, in esecuzione dell’accordo vincolante sottoscritto il 19 novembre 2025. L’acquisizione, spiega una nota, è stata effettuata da CIR Investimenti, società di cui CIR detiene il 100% del capitale.Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste, incluse quelle ai sensi delle normative Golden Power e antitrust italiane e dell’antitrust tedesco, nonché del verificarsi di tutte le condizioni sospensive.Ilper l’acquisto delle azioni è pari a euro 220 milioni.In conformità a quanto previsto dall’accordo, prima delKOS ha effettuato una distribuzione straordinaria di riserve per complessivi euro 24,86 milioni.Restano applicabili i meccanismi di earn-out e la clausola di anti-embarassment, secondo i termini già comunicati in data 19 novembre 2025.L’operazione è stata finanziata mediante l’impiego di parte della liquidità disponibile di CIR.A seguito del perfezionamento dell’operazione, CIR detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale di KOS.