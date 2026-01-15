UK, Antitrust chiede ad Aramark di vendere Entier dopo indagine sulla fusione

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA
), l'autorità antitrust del Regno Unito, ha deciso che Aramark deve rinunciare all'acquisto di Entier
, a seguito di un'indagine approfondita che ha rilevato che l'accordo ha danneggiato la concorrenza nel Regno Unito per i servizi di ristorazione sulle piattaforme di petrolio e gas e di gestione delle strutture per le infrastrutture situate nella piattaforma continentale del Regno Unito (UKCS).
Aramark, fornitore globale di gestione di servizi alimentari e strutture, ha acquisito nel gennaio 2025 il 90% di Entier
, una delle principali società di catering britanniche con sede ad Aberdeen. Entrambe le società forniscono catering offshore e servizi correlati alle piattaforme petrolifere e del gas e ad altre infrastrutture nell'UKCS e nel Mare del Nord.
Il panel indipendente della CMA ha concluso che l'accordo combinava due dei tre principali fornitori del Regno Unito
. "Gli operatori delle infrastrutture offshore considerano il catering offshore fondamentale per le loro operazioni e per il morale del personale - si legge in una nota - Questa fusione riduce la scelta a disposizione di questi clienti".
Le prove provenienti dai clienti esistenti e da altri concorrenti hanno dimostrato che Aramark ed Entier sono considerati fornitori molto forti, con la maggior parte dei clienti che si aspettano di invitare entrambe le società a gare d'appalto per i prossimi contratti per l'UKCS. Il panel ha rilevato che difficilmente altri concorrenti sarebbero in grado di fornire alternative sufficientemente forti
all'entità risultante dalla fusione Aramark-Entier nei prossimi due anni. Di conseguenza, la CMA ha stabilito che la fusione porterebbe a una sostanziale diminuzione della concorrenza, portando potenzialmente a prezzi più alti o a una riduzione della qualità per i clienti dei servizi di ristorazione offshore per l'UKCS.
Aramark ha scelto di non offrire un rimedio e ha ritirato una proposta di rimedio iniziale
. Il panel ha tuttavia considerato una serie di possibili rimedi, comprese le cessioni parziali, ma ha concluso che solo la vendita di Entier a un acquirente approvato risolverebbe efficacemente i problemi di concorrenza. La CMA ha ora 12 settimane per accettare gli impegni finali di Aramark o per emettere un ordine finale che richieda ad Aramark di vendere Entier a un acquirente idoneo approvato dalla CMA.