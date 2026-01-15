Milano 14:45
UK, Antitrust chiede ad Aramark di vendere Entier dopo indagine sulla fusione
(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA), l'autorità antitrust del Regno Unito, ha deciso che Aramark deve rinunciare all'acquisto di Entier, a seguito di un'indagine approfondita che ha rilevato che l'accordo ha danneggiato la concorrenza nel Regno Unito per i servizi di ristorazione sulle piattaforme di petrolio e gas e di gestione delle strutture per le infrastrutture situate nella piattaforma continentale del Regno Unito (UKCS).

Aramark, fornitore globale di gestione di servizi alimentari e strutture, ha acquisito nel gennaio 2025 il 90% di Entier, una delle principali società di catering britanniche con sede ad Aberdeen. Entrambe le società forniscono catering offshore e servizi correlati alle piattaforme petrolifere e del gas e ad altre infrastrutture nell'UKCS e nel Mare del Nord.

Il panel indipendente della CMA ha concluso che l'accordo combinava due dei tre principali fornitori del Regno Unito. "Gli operatori delle infrastrutture offshore considerano il catering offshore fondamentale per le loro operazioni e per il morale del personale - si legge in una nota - Questa fusione riduce la scelta a disposizione di questi clienti".

Le prove provenienti dai clienti esistenti e da altri concorrenti hanno dimostrato che Aramark ed Entier sono considerati fornitori molto forti, con la maggior parte dei clienti che si aspettano di invitare entrambe le società a gare d'appalto per i prossimi contratti per l'UKCS. Il panel ha rilevato che difficilmente altri concorrenti sarebbero in grado di fornire alternative sufficientemente forti all'entità risultante dalla fusione Aramark-Entier nei prossimi due anni. Di conseguenza, la CMA ha stabilito che la fusione porterebbe a una sostanziale diminuzione della concorrenza, portando potenzialmente a prezzi più alti o a una riduzione della qualità per i clienti dei servizi di ristorazione offshore per l'UKCS.

Aramark ha scelto di non offrire un rimedio e ha ritirato una proposta di rimedio iniziale. Il panel ha tuttavia considerato una serie di possibili rimedi, comprese le cessioni parziali, ma ha concluso che solo la vendita di Entier a un acquirente approvato risolverebbe efficacemente i problemi di concorrenza. La CMA ha ora 12 settimane per accettare gli impegni finali di Aramark o per emettere un ordine finale che richieda ad Aramark di vendere Entier a un acquirente idoneo approvato dalla CMA.
