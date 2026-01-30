Milano-Cortina 2026: Antitrust indaga su Harmont & Blaine

(Teleborsa) - L’su segnalazione delha avviato- con sub-procedimento cautelare per la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari -La società avrebbe svolto attività di(cd. ambush marketing) in relazione aiha infatti diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari nei quali - anche in abbinamento ai segni distintivi della società - viene spesso ripreso il simbolo olimpico (costituito dai cinque cerchi colorati) e/o utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando così in maniera diretta e testuale la manifestazione. Tale pratica viene svolta anche attraverso il ricorso ad influencer e tramite la pubblicità della linea di capi d’abbigliamento "Cortina a Colori".L’utilizzo di questi messaggi pubblicitari, tenuto conto chesembra creare un collegamento illecito tra il marchio "Harmont & Blaine" e i prossimi Giochi Milano-Cortina 2026, in violazione del divieto di attività parassitarie previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020. Ieri i funzionari dell’Autoritàpresso la sede della società Harmont & Blaine con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.La stessadalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato launitamente all’ispezione presso i locali aziendali e alle richieste di informazioni e documenti.A tale riguardo Harmont & Blaine, conducendo le proprie iniziative commerciali, comprese quelle oggetto di rilievi da parte della AGCM, sempre in spirito di buona fede.Pur confidando di potere chiarire le proprie ragioni e la piena conformità delle proprie condotte, Harmont & Blaine ha comunque ritenuto in ottica di piena collaborazione con l’Autorità dinella comunicazione di avvio del procedimento ricevuta dall’AGCM.