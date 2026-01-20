Giustizia, Baldi e Molino designati procuratori europei delegati in Cassazione

(Teleborsa) - L’Italia rafforza il proprio presidio nella Procura europea (EPPO)
con la designazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dei magistrati Fulvio Baldi e Pietro Molino come Procuratori europei delegati con funzioni di legittimità.
I due magistrati opereranno in via esclusiva nella trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione
, segnando un passaggio di grande rilievo nell’organizzazione del sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Si tratta di una scelta che valorizza competenze di alto profilo e che conferma il ruolo centrale dell’Italia nel funzionamento dell’EPPO,
soprattutto in una fase storica in cui la gestione dei fondi europei, a partire da quelli legati al PNRR, richiede un controllo rigoroso e strumenti giuridici sempre più specializzati.
Il compito di Baldi e Molino sarà quello di curare i procedimenti di legittimità relativi ai reati di competenza della Procura europea
: frodi ai danni del bilancio dell’Unione, corruzione, appropriazione indebita di fondi comunitari, riciclaggio e gravi frodi IVA transfrontaliere. La loro attività si concentrerà, quindi, sul momento più alto e delicato del giudizio, quello davanti alla Suprema Corte,
dove si consolidano gli orientamenti giurisprudenziali destinati a fare scuola.Fulvio Baldi
e Pietro Molino
metteranno così la loro esperienza al servizio di una giustizia che non è più soltanto nazionale, ma autenticamente europea. La loro funzione sarà strategica anche per assicurare un corretto coordinamento tra il diritto interno e il diritto dell’Unione, contribuendo a costruire un sistema giurisprudenziale armonizzato sui reati che ledono gli interessi finanziari europei.