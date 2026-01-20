Giustizia, Baldi e Molino designati procuratori europei delegati in Cassazione

(Teleborsa) - L’Italiacon la designazione, da parte delI due magistrati opereranno, segnando un passaggio di grande rilievo nell’organizzazione del sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.Si tratta disoprattutto in una fase storica in cui la gestione dei fondi europei, a partire da quelli legati al PNRR, richiede un controllo rigoroso e strumenti giuridici sempre più specializzati.Il compito di: frodi ai danni del bilancio dell’Unione, corruzione, appropriazione indebita di fondi comunitari, riciclaggio e gravi frodi IVA transfrontaliere. La loro attività si concentrerà, quindi,dove si consolidano gli orientamenti giurisprudenziali destinati a fare scuola.metteranno così la loro esperienza al servizio di una giustizia che non è più soltanto nazionale, ma autenticamente europea. La loro funzione sarà strategica anche per assicurare un corretto coordinamento tra il diritto interno e il diritto dell’Unione, contribuendo a costruire un sistema giurisprudenziale armonizzato sui reati che ledono gli interessi finanziari europei.