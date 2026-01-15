Spazio: Urso incontra il ministro francese Baptiste

(Teleborsa) - La cooperazione strategica tra Italia e Francia
e le politiche e programmi europei in materia di space economy
sono stati i temi al centro della videocall tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,
e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali
, sen. Adolfo Urso
, e il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste
. All'incontro ha partecipato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.
Nel corso del colloquio, i due ministri si sono confrontati sugli sviluppi delle costellazioni satellitari nazionali e sul programma Iris2. Urso e Baptiste hanno inoltre condiviso la necessità di intensificare la collaborazione per la migliore riuscita del prossimo Vertice Intergovernativo
tra i due paesi nell'ambito del Trattato del Quirinale.