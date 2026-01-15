Milano 10:34
Spazio: Urso incontra il ministro francese Baptiste

Focus su costellazioni satellitari e programmi europei

Economia, Spazio
Spazio: Urso incontra il ministro francese Baptiste
(Teleborsa) - La cooperazione strategica tra Italia e Francia e le politiche e programmi europei in materia di space economy sono stati i temi al centro della videocall tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Adolfo Urso, e il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste. All'incontro ha partecipato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.

Nel corso del colloquio, i due ministri si sono confrontati sugli sviluppi delle costellazioni satellitari nazionali e sul programma Iris2. Urso e Baptiste hanno inoltre condiviso la necessità di intensificare la collaborazione per la migliore riuscita del prossimo Vertice Intergovernativo tra i due paesi nell'ambito del Trattato del Quirinale.
