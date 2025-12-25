Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CAD, che mette a segno un modesto profit a +0,26%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,6216. Possibile una discesa fino al bottom 0,6192. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,624.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
