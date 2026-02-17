Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,9131. Supporto stimato a 0,9114. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,9148.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)