Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Seduta trascurata per l'Hang Seng Index, che archivia la giornata con un timido +0,17%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 25.925,9, mentre i supporti sono stimati a 25.605,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 26.246,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)