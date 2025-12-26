Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,01%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3633 con area di resistenza individuata a quota 1,3758. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3592.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```