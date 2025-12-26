Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,01%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3633 con area di resistenza individuata a quota 1,3758. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3592.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)