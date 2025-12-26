Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,58%

Il Nikkei 225 avvia la seduta a 50.702,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Tokyo, in progresso dello 0,58%
Allunga timidamente il passo il principale indice azionario giapponese, in rialzo dello 0,58%, dopo aver aperto a 50.702,38 punti.
