Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 22:00
25.529 -0,07%
Dow Jones 22:00
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,07%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.529,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,07%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 25.529,26 punti.
Condividi
```