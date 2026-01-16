Milano
17:35
45.800
-0,11%
Nasdaq
22:00
25.529
-0,07%
Dow Jones
22:00
49.359
-0,17%
Londra
17:35
10.235
-0,04%
Francoforte
17:35
25.297
-0,22%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 23.27
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,07%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,07%
Il Nasdaq-100 chiude a 25.529,26 punti
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 25.529,26 punti.
Argomenti trattati
USA
(425)
·
Nasdaq 100
(134)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,07%
