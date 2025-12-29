Milano 13:51
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre

Prepotente rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,61% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 58,92, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 62,66. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 56,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
