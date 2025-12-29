Milano 13:53
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre

Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,67%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 50.643,7. Primo supporto visto a 50.214,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50.041,3.


