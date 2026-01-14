Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,04%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.968,7 e primo supporto individuato a 52.628,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57.308,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)