Milano 9:42
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:42
10.166 +0,28%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,04%.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.968,7 e primo supporto individuato a 52.628,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57.308,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
