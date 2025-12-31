Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:08
9.944 +0,03%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 50.611,3. Primo supporto visto a 50.182,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50.025,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
