Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 50.611,3. Primo supporto visto a 50.182,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50.025,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)