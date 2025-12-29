Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre
Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,59%.
Lo scenario tecnico del greggio WTI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 56,36 con area di resistenza individuata a quota 57,94. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 55,84.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)