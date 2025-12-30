Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 57,83.
Lo status tecnico del greggio WTI perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 56,99. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 58,57. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 56,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)