Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 57,83.

Lo status tecnico del greggio WTI perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 56,99. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 58,57. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 56,15.


