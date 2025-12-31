Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:08
9.944 +0,03%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Light Sweet Crude Oil, che chiude con una variazione percentuale dello 0,21%.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 58,6. Supporto stimato a 57,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,12.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
