Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Light Sweet Crude Oil, che chiude con una variazione percentuale dello 0,21%.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 58,6. Supporto stimato a 57,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)