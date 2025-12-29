Autostrade, adeguamento tariffe 2026: inflazione programmata dell’1,5%

(Teleborsa) - Dalper tutte le società concessionarie autostradali interessate dalla procedura di aggiornamento dei P, è previsto un, corrispondente all’indice di inflazione programmata per l’anno 2026. Lo rende noto il, precisando che le decisioni derivano dallasu cui il dicastero non può più intervenire."La sentenza della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del governo di– spiega il MIT –. L’ART ha quindi stabilito un adeguamento dell’1,5%". Per alcune società, tuttavia,: si tratta di Concessioni del Tirreno (A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5 e A21) e Strada dei Parchi, in linea con gli atti convenzionali vigenti.Un aumento dell’mentre Autostrada del Brennero, con concessione scaduta e in fase di riaffidamento, beneficerà di un adeguamento pari all’1,46%.