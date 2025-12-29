Autostrade, adeguamento tariffe 2026: inflazione programmata dell’1,5%

(Teleborsa) - Dal primo gennaio 2026,
per tutte le società concessionarie autostradali interessate dalla procedura di aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari (PEF)
, è previsto un adeguamento tariffario dell’1,5%
, corrispondente all’indice di inflazione programmata per l’anno 2026. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
, precisando che le decisioni derivano dalla Corte Costituzionale e dall’Autorità di regolazione dei trasporti,
su cui il dicastero non può più intervenire.
"La sentenza della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del governo di congelare le tariffe fino alla definizione dei nuovi PEF regolatori
– spiega il MIT –. L’ART ha quindi stabilito un adeguamento dell’1,5%". Per alcune società, tuttavia, non sono previste variazioni a carico degli utenti
: si tratta di Concessioni del Tirreno (A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5 e A21) e Strada dei Parchi, in linea con gli atti convenzionali vigenti.
Un aumento dell’1,925% è riconosciuto alla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli,
mentre Autostrada del Brennero, con concessione scaduta e in fase di riaffidamento, beneficerà di un adeguamento pari all’1,46%.