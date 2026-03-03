Eurozona, inflazione annua accelera al 2% a febbraio. Dato core sopra le attese

(Teleborsa) - Secondo una stima preliminare di Eurostat
, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, l'inflazione annua nell'area dell'euro
dovrebbe attestarsi all'1,9% a febbraio
2026, in aumento
rispetto all'1,7% di gennaio e delle stime degli analisti.
Considerando le principali componenti
dell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che i servizi
registreranno il tasso annuo più elevato a febbraio (3,4%, rispetto al 3,2% di gennaio), seguiti da alimentari, alcol e tabacco
(2,6%, stabile rispetto a gennaio), beni industriali non energetici (0,7%, rispetto allo 0,4% di gennaio) ed energia (-3,2%, rispetto al -4,0% di gennaio).
Su base mensile
, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7% a fronte del -0,6% del mese precedente.
L'inflazione core
segna un +2,4% su base annua a dicembre, sopra il +2,2% delle attese e del mese precedente. L'inflazione armonizzata
mostra un +2,3%, anche in questo caso superiore al +2,2% del mese precedente.
La prossima pubblicazione con i dati completi
per febbraio 2026 è prevista per il 18 marzo 2026
.