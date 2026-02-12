Mondadori: EBITDA in aumento e cash flow robusto, dividend yield all’8% nelle nuove linee guida 2026

(Teleborsa) - I dati di preconsuntivo dell’esercizio 2025 del Gruppo Mondadori
evidenziano ricavi
per 931,5 milioni di euro (-0,3% rispetto ai 934,7 milioni di euro del 2024), un EBITDA Adjusted
pari a 158,2 milioni di euro (+0,4% rispetto ai 157,6 milioni di euro del 2024) e una marginalità stabile al 17%.
Confermata anche nel 2025 la rilevante generazione di cassa con un Cash Flow Ordinario
pari a circa 65 milioni di euro.
Tali dati, spiega il Gruppo in una nota, che evidenziano un andamento del business del Gruppo stabile rispetto all’esercizio precedente, risultano sostanzialmente in linea rispetto alle guidance sull’esercizio 2025 già comunicate, salvo il leggero scostamento dei ricavi, praticamente stabili rispetto all’esercizio 2024 (-0,3%) a fronte di una guidance indicativa di una crescita low-single digit. Tale variazione è attribuibile a un trend di contrazione registrato dal mercato del libro a dicembre, il mese più rilevante dell’anno (-2,7%, fonte Gfk, dato sell-out a valore) e all’andamento del tasso di cambio Euro/Dollaro, i cui impatti sono risultati più negativi rispetto a quanto stimato all’inizio dell’esercizio.
Relativamente all’esercizio 2026,
anche grazie al recente perfezionamento dell’acquisizione di Edilportale.com, le linee guida approvate in data odierna dal Consiglio di Amministrazione stimano una crescita dei ricavi e dell’EBITDA Adjusted low single digit e un Cash Flow Ordinario nel range di 65/70 milioni di euro con un contributo ricorrente di circa 3 milioni di euro dalla neo acquisita Edilportale.com.La nuova stima
- che colloca il Cash Flow Ordinario nel range di 65/70 milioni di euro rispetto alla precedente previsione (pari a circa 70 milioni di euro medi annui nel triennio 2024/2026 a pari perimetro) - riflette l’impatto dei maggiori investimenti editoriali straordinari nell’area Libri Education derivanti dall’adeguamento dei programmi scolastici alle Nuove Indicazioni Nazionali.
Il Gruppo ha inoltre avviato un piano, che andrà a regime su un arco temporale pluriennale, volto a una ottimizzazione strutturale, a rafforzare l’efficienza operativa e a sostenere una crescita profittevole e la generazione di cassa nel medio termine.
Il Gruppo Mondadori conferma anche a valere sui risultati dell’esercizio 2026 l’attuale politica di remunerazione degli azionisti, già oggetto di informativa, che prevede la distribuzione del maggiore tra il 50% del Cash Flow Ordinario per azione e il Dividend Per Share distribuito nell’esercizio precedente incrementato del 10% (pari a un Dividend Yield di circa l’8%).
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato è programmata per il prossimo 19 marzo 2026.