Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 21:00
24.962 +0,02%
Dow Jones 21:00
47.413 -0,62%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,69% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 47.378,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,69% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,69% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.378,82 punti.
Condividi
```