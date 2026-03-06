Milano
17:35
44.152
-1,02%
Nasdaq
22:00
24.643
-1,51%
Dow Jones
22:00
47.502
-0,95%
Londra
17:35
10.285
-1,24%
Francoforte
17:35
23.591
-0,94%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 23.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,95%
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,95%
Il Dow Jones archivia la giornata a 47.501,55 punti
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 22.03
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 47.501,55 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,34%
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,20%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,13%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,96%
Altre notizie
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,83%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/02/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/02/2026
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto