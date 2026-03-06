Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 22:00
24.643 -1,51%
Dow Jones 22:00
47.502 -0,95%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,95%

Il Dow Jones archivia la giornata a 47.501,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,95%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 47.501,55 punti.
Condividi
```