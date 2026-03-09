Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:34
24.639 -0,02%
Dow Jones 19:34
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,78% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 47.132,25 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti americani scambia con un ribasso dello 0,78% alle 19:30 e passa di mano a 47.132,25 punti.
