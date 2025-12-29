Da shopping AI a progressi nelle stablecoin: le previsioni di Visa sui pagamenti

(Teleborsa) - Software sempre più sofisticati, hardware mobile diffusi in tutto il mondo, potenza di calcolo on-demand, dati quasi illimitati, GenAI, quantum computing e blockchain: questi progressi tecnologici stanno determinando enormi cambiamenti non solo nella società, ma anche e soprattutto nel modo in cui gestiamo il denaro. Più di altri settori,Dunque, se il 2025 è stato un anno di trasformazioneSiamo passati dal commercio face to face all'e-commerce, al commercio mobile e ora stiamo entrando nell’era dell’agentic commerce, in cui gli agenti effettuano transazioni per conto dei consumatori e delle imprese. Nel 2026, lo shopping supportato dall'intelligenza artificiale diventerà una realtà per tutti noi e il passaggio al commercio agenticosarà naturale.Dunque, l'agente che diventa il vostro personal shopper. Si tratta di un LLM (Large Language Model) che non solo esamina i siti di e-commerce preferiti, ma comprende anche i gusti e le preferenze in modo da poter prendere decisioni che vi rispecchiano.“Mentre i brand più importanti scommettono sull'affermarsi delle esperienze di acquisto basate sull'intelligenza artificiale, il commercio agentico accelererà nel 2026”, spiega Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. “Visa sta fornendo infrastrutture e strumenti chiave in collaborazione con i partner dell'ecosistema per favorire questa evoluzione. Può sembrare futuristico, ma non lo sarà per molto. Ciò che oggi è innovazione diventerà la prassi di domani.”Accanto all’entusiasmo per il commercio basato sull'AI, esiste però un rischio evidente: i criminali possono sfruttare le stesse tecnologie per compiere le loro truffe. E stanno prendendo di mira l'identità (con deepfake basati sull'AI, truffe agenziali, identità sintetiche).In passato, li truffatori agivano su una transazione alla volta. Ma con i progressi della tecnologia AI, i criminali puntano in alto, rubando l'intera identità di un consumatore tramite trucchi e impersonificazioni sempre più realistiche. Una volta rubata l’identità, possiedono tutte le transazioni collegate ad essa. Si tratta di una frode su larga scala e il danno recato può essere molto rilevante.spiega Stoppani. “Questa escalation darà il via a una nuova sfida per l'identità, con maggiori investimenti, attenzione e collaborazione. Si tratta di una partita che nessuna banca, esercente, fintech o governo può vincere da solo. Nel 2026 il settore si unirà per sviluppare capacità e tecnologie condivise per combattere le frodi di identità e gestire insieme i rischi. E Visa avrà un ruolo centrale in questo percorso.”, criptovalute sostenute da valuta fiat, stanno trasformando un asset storicamente speculativo in un'infrastruttura di pagamento globale affidabile. Il potenziale delle stablecoin di integrazione e completamento con l’attuale ecosistema globale dei pagamenti è enorme, soprattutto per i mercati emergenti e per le transazioni cross- border. Grazie all'approvazione del GENIUS Act statunitense e di leggi simili in tutto il mondo che hanno stabilito un quadro normativQuest'anno, osserva Visa, si assisterà a una crescita significativa delle stablecoin nei seguenti settori:dove le stablecoin possono fungere da riserva di valore (ad esempio, l'Argentina):dove le soluzioniattuali possono essere più efficienti sfruttando la tecnologia delle stablecoin:. I wallet crypto associati a una carta Visa hanno una portata di pagamento illimitata, consentendo - si legge - "così ai consumatori di acquistare un caffè da Starbucks utilizzando le loro stablecoin e le loro criptovalute (Visa attualmente supporta più di 130 programmi di carte collegate a stablecoin in oltre 40 Paesi):lienti nativi delle stablecoin possono effettuare regolamenti sulla rete Visa con stablecoin in USD ed EUR proprio come qualsiasi altra valuta, e questo fenomeno continuerà a crescere".Una cosa è certa:na previsione troppo ambiziosa, ma ilsi legge.