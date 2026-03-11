Crypto, scambi mensili di stablecoin in euro autorizzate nell'UE hanno raggiunto 1 miliardo di euro

Amazon

(Teleborsa) - Leai sensi del MiCA sono in espansione, sebbene rimangano di dimensioni ridotte. Il loro, pari a circa lo 0,3% del volume totale di scambi di stablecoin, in aumento rispetto allo 0,1% di giugno 2025. Lo si legge nel primo rapporto di monitoraggio del rischio 2026 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).Allargando lo sgurdo, dal rapporto emerge che le, dopodiché hanno raggiunto un livello stabile, raggiungendo i 269 miliardi di euro a fine dicembre, con un aumento del 23% rispetto a giugno 2025. A luglio 2025, l'approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti ha segnato una pietra miliare fondamentale. La legge fornisce chiarezza giuridica per le stablecoin, aprendo la strada all'adozione istituzionale e all'espansione globale. Diverse importanti banche hanno annunciato l'intenzione di emettere stablecoin a seguito dell'approvazione della legge."La domanda è aumentata anche durante le turbolenze di mercato di ottobre, sottolineando il loro", viene osservato nel rapporto.Secondo l'ESMA, inoltre, la rapida crescita delle stablecoin sta, aumentando il rischio di ricadute negative attraverso le loro riserve. Questa tendenza richiede un attento monitoraggio, anche perchè l'estrema concentrazione - Tether, di gran lunga la stablecoin più grande, rappresenta il 59% delle dimensioni del mercato a fine 2025 - e l'assenza di un quadro normativo globale coerente sono fattori che amplificano il rischio. "Dato il ruolo centrale delle stablecoin nei mercati crypto, il crollo di una stablecoin importante potrebbe destabilizzare l'intero sistema crypto, con potenziali ripercussioni negative sui mercati tradizionali", viene sottolineato.L'ESMA pone l'attenzione anche sull'interruzione che ha interessatoWeb Services (AWS) il 20 ottobre, che ha evidenziato la, in contrasto con la promessa del settore di eliminare i singoli punti di errore attraverso la decentralizzazione. Importanti exchange centralizzati, come, ma anche reti Layer-2 on-chain sono stati colpiti dall'interruzione. Secondo i tracker del settore, circa il 37% dei nodi di esecuzione di Ethereum è attualmente ospitato su AWS.Anche gli. Chainalysis segnala oltre 2,17 miliardi di dollari rubati dai servizi crypto nel primo semestre del 2025, superando già l'intero 2024. La sola violazione di ByBit, pari a 1,5 miliardi di dollari, è la più grande nella storia delle criptovalute e fa parte di un più ampio schema di operazioni legate alla Corea del Nord. Anche i wallet personali sono sempre più presi di mira come punti di ingresso più facili.