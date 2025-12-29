Estrima nomina Corporate Family Office SIM nuovo Euronext Growth Advisor e Specialist

Estrima

(Teleborsa) -ha annunciato la nomina dicome nuovo, a seguito della disdetta del contratto da parte di Equita SIM. La decisione è stata comunicata ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan .Il nuovo incarico decorrerà dale sarà svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti, con l’obiettivo di garantire la continuità del supporto alla società. Equita SIM resterà in carica come Euronext Growth Advisor di Estrima fino al 31 dicembre 2025 incluso. Corporate Family Office SIM ha già provveduto al rilascio a Borsa Italiana della dichiarazione prevista dalla normativa Euronext Growth.La società sottolinea che la nomina del nuovo EGA si inserisce coerentemente neldi Estrima, volto a sviluppare le potenzialità del gruppo e a perseguire una crescita strutturata e sostenibile. Estrima è a capo di un gruppo specializzato nella produzione di– con il– e di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, operando anche nel segmento della mobility as a service.Quotata su Euronext Growth Milan dal dicembre 2021, Estrima ha avviato nel 2025 una nuovadopo l’acquisizione del 52% del capitale da parte di, operazione finalizzata al rilancio del business e allo sviluppo di nuovi mercati. La scelta di Corporate Family Office SIM come nuovo Euronext Growth Advisor e Specialist si colloca dunque nel quadro delle iniziative a supporto della stabilità societaria e del rafforzamento della governance nel mercato dei capitali.