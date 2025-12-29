Milano 13:59
Londra: andamento sostenuto per Glencore
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Glencore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,049 sterline e primo supporto individuato a 3,982. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,115.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
