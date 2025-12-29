Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Verisk Analytics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verisk Analytics rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Verisk Analytics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 226,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 221,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
