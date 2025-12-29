New York: nuovo spunto rialzista per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Verisk Analytics
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verisk Analytics
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Verisk Analytics
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 226,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 221,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)