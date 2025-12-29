Pagamenti intelligenti: Visa pronta all’adozione su larga scala delle transazioni AI

(Teleborsa) - Un passo significativo nell’evoluzione del commercio basato sull’intelligenza artificiale è stato annunciato da Visa
: insieme ai partner del proprio ecosistema, l’azienda ha completato con successo centinaia di transazioni sicure avviate da agenti AI.
Un risultato che segna un punto di svolta e indica come il 2025 possa rappresentare l’ultimo anno in cui i consumatori gestiranno in autonomia acquisti e checkout
, mentre i pagamenti tramite agenti di intelligenza artificiale stanno rapidamente superando la fase sperimentale per avviarsi verso un’adozione su larga scala.
"Stiamo assistendo a progressi straordinari nel modo in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il commercio, con numerose transazioni real-world completate grazie alla vasta rete di partner di Visa", ha affermato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia
. "Questo periodo festivo segnerà la fine di un'era. Nel 2026, gli agenti AI non si limiteranno ad assistere negli acquisti
, ma li porteranno a compimento, grazie alla portata globale di Visa, alla sua leadership in termini di standard e al suo impegno senza pari per garantire la sicurezza dell’agentic commerce".
Una nuova ricerca condotta da Visa indica che quasi la metà degli statunitensi (47%) utilizza strumenti AI per almeno uno dei propri acquisti
, dal confronto dei prezzi ai consigli personalizzati, mostrando un profondo cambiamento nel modo in cui i consumatori scoprono e valutano i prodotti. Considerando l'aumento del traffico generato dall'intelligenza artificiale sui siti web di vendita al dettaglio, Visa prevede che milioni di utenti utilizzeranno agenti AI per concludere gli acquisti entro le festività natalizie del 2026.
Questa accelerazione è dovuta al lancio da parte di Visa, all'inizio di quest'anno, di Visa Intelligent Commerce,
un'iniziativa globale basata su trent'anni di leadership nell'ambito dell'intelligenza artificiale per i pagamenti sicuri. Visa proseguirà sulla strada intrapresa per offrire ai consumatori un commercio sicuro e personalizzato basato sull'intelligenza artificiale entro l'inizio del 2026.
L’agentic commerce nel mondo reale è già realtà Visa collabora con oltre 100 partner in tutto il mondo nell'ecosistema commerciale
; oltre 30 sono attivamente impegnati nello sviluppo di sandbox VIC e oltre 20 agenti e facilitatori di agenti sono in fase di integrazione diretta con Visa Intelligent Commerce. Queste collaborazioni hanno già prodotto centinaia di transazioni controllate e avviate da agenti nel mondo reale, dimostrando la fattibilità degli acquisti basati su AI in ambienti produttivi reali.
Negli Stati Uniti, i primi progetti pilota di Visa Intelligent Commerce realizzati da partner abilitatori di agenti, tra cui Skyfire, Nekuda, PayOS e Ramp
, stanno già compiendo acquisti end-to-end da parte di consumatori e B2B in versione closed beta:
• Skyfire
consente all'agente di raccomandazione dei prodotti di Consumer Reports
di dimostrare l'acquisto di cuffie Bose tramite l'automazione del browser.
• Nekuda
permette agli appassionati di moda sull’app Gensmo di passare da look stilizzati dall’AI all’acquisto su Fabrique con un solo tocco tramite l’API di checkout di Rye, e consente a Henry Labs di integrare un checkout con un clic su Price.com e completare gli acquisti su Honeylove tramite l’automazione del browser.
• PayOS fornisce a BeyondStyle
l’infrastruttura di pagamento per abilitare il checkout guidato da agenti con il rivenditore online Jomashop.
• Ramp applica Visa Intelligent Commerce
alla propria piattaforma di automazione per i pagamenti B2B, semplificando le operazioni di pagamento delle fatture aziendali e consentendo al contempo ai clienti di ottenere cashback sui pagamenti con carta.
Nessuna organizzazione può realizzare questo obiettivo da sola, e Visa sta potenziando un ecosistema innovativo costituito da aziende specializzate in AI per offrire acquisti sicuri su scala globale.Espansione globale di Visa Intelligent Commerce
Visa ha inoltre recentemente ampliato il proprio framework Intelligent Commerce per accelerare l'adozione del commercio agentico in un numero ancora maggiore di mercati in tutto il mondo.
Nell'area Asia-Pacifico ed Europa, i programmi pilota prenderanno il via all'inizio del 2026, mentre in America Latina e nei Caraibi Visa sta lavorando per garantire che i consumatori siano pronti a effettuare acquisti basati sull'intelligenza artificiale presso i principali esercenti dell’area nel corso del prossimo anno. In Medio Oriente, Visa è impegnata in una collaborazione con Aldar per consentire ai clienti negli Emirati Arabi Uniti (EAU)
di utilizzare agenti AI per pagare facilmente spese ricorrenti come i costi dei servizi immobiliari.
Visa sta realizzando la struttura portante per transazioni sicure e intelligenti,
assicurando che ogni interazione con gli agenti sia affidabile e sicuraCostruire standard per transazioni affidabili tramite agenti
Affinché l’agentic commerce raggiunga il pieno potenziale, è fondamentale un approccio basato sull'ecosistema. Nell'ottobre 2025, Visa e più di 10 partner hanno introdotto Trusted Agent Protocol,
un sistema aperto progettato sull'infrastruttura web esistente che consente un checkout sicuro tramite agenti, aiutando gli esercenti a distinguere tra bot dannosi e agenti di intelligenza artificiale autentici che agiscono per conto dei consumatori.