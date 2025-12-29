Pagamenti intelligenti: Visa pronta all’adozione su larga scala delle transazioni AI

(Teleborsa) - Un passo significativo nell’: insieme ai partner del proprio ecosistema, l’azienda ha completato con successoUn risultato che, mentre i pagamenti tramite agenti di intelligenza artificiale stanno rapidamente superando la fase sperimentale per avviarsi verso un’adozione su larga scala."Stiamo assistendo a progressi straordinari nel modo in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il commercio, con numerose transazioni real-world completate grazie alla vasta rete di partner di Visa", ha affermato. "Questo periodo festivo segnerà la fine di un'era., ma li porteranno a compimento, grazie alla portata globale di Visa, alla sua leadership in termini di standard e al suo impegno senza pari per garantire la sicurezza dell’agentic commerce".Una nuova ricerca condotta da Visa indica che, dal confronto dei prezzi ai consigli personalizzati, mostrando un profondo cambiamento nel modo in cui i consumatori scoprono e valutano i prodotti. Considerando l'aumento del traffico generato dall'intelligenza artificiale sui siti web di vendita al dettaglio, Visa prevede che milioni di utenti utilizzeranno agenti AI per concludere gli acquisti entro le festività natalizie del 2026.Questa accelerazione è dovuta alun'iniziativa globale basata su trent'anni di leadership nell'ambito dell'intelligenza artificiale per i pagamenti sicuri. Visa proseguirà sulla strada intrapresa per offrire ai consumatori un commercio sicuro e personalizzato basato sull'intelligenza artificiale entro l'inizio del 2026.L’agentic commerce nel mondo reale è già realtà; oltre 30 sono attivamente impegnati nello sviluppo di sandbox VIC e oltre 20 agenti e facilitatori di agenti sono in fase di integrazione diretta con Visa Intelligent Commerce. Queste collaborazioni hanno già prodotto centinaia di transazioni controllate e avviate da agenti nel mondo reale, dimostrando laNegli Stati Uniti, i primi progetti pilota di Visa Intelligent Commerce realizzati da, stanno già compiendo acquisti end-to-end da parte di consumatori e B2B in versione closed beta:consente all'agente di raccomandazione dei prodotti didi dimostrare l'acquisto di cuffie Bose tramite l'automazione del browser.permette agli appassionati di moda sull’app Gensmo di passare da look stilizzati dall’AI all’acquisto su Fabrique con un solo tocco tramite l’API di checkout di Rye, e consente a Henry Labs di integrare un checkout con un clic su Price.com e completare gli acquisti su Honeylove tramite l’automazione del browser.l’infrastruttura di pagamento per abilitare il checkout guidato da agenti con il rivenditore online Jomashop.alla propria piattaforma di automazione per i pagamenti B2B, semplificando le operazioni di pagamento delle fatture aziendali e consentendo al contempo ai clienti di ottenere cashback sui pagamenti con carta.Nessuna organizzazione può realizzare questo obiettivo da sola, eVisa ha inoltre recentemente ampliato il proprio framework Intelligent Commerce perNell'area Asia-Pacifico ed Europa, i programmi pilota prenderanno il via all'inizio del 2026, mentre in America Latina e nei Caraibi Visa sta lavorando per garantire che i consumatori siano pronti a effettuare acquisti basati sull'intelligenza artificiale presso i principali esercenti dell’area nel corso del prossimo anno. In Medio Oriente,di utilizzare agenti AI per pagare facilmente spese ricorrenti come i costi dei servizi immobiliari.Visa sta realizzando la struttura portante perassicurando che ogni interazione con gli agenti sia affidabile e sicuraAffinché l’agentic commerce raggiunga il pieno potenziale, è fondamentale un approccio basato sull'ecosistema. Nell'ottobre 2025, Visa e più di 10 partner hanno introdottoun sistema aperto progettato sull'infrastruttura web esistente che consente un checkout sicuro tramite agenti, aiutando gli esercenti a distinguere tra bot dannosi e agenti di intelligenza artificiale autentici che agiscono per conto dei consumatori.